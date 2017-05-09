الطائرات الروسية ترتكب مجزرةً بالقرب من (مسكنة) شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 16 مدنياً في حصيلةٍ أولية، بينهم أطفال ونساء، اليوم الثلاثاء (9 أيار/مايو)، جراء غاراتٍ جويةٍ روسية استهدفت مدنيين بالقرب من مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي.

وأفادت صفحة “مسكنة نيوز” على “فيسبوك” بأن نحو 16 مدنياً بينهم 8 أشخاص من قرية رسم فالح أول، وسبع نساء لا زلن مجهولات الهوية، قضوا بقصف جوي من الطائرات الحربية الروسية، استهدف سيارة هوندا على الطريق الفرعي في محيط قرية رسم فالح قرب مدينة مسكنة.

ووثق المصدر مقتل عائلة “أحمد عبد الله حمادي” المكونة من أربع نساء، و”زهرة” زوجة “جميل الظاهر”، وطفلتي جميل الظاهر، في القصف الروسي الذي استهدف سيارة المدنيين قرب مسكنة.

كما لقيت عائلة “أحمد عبد الله الضاهر” حتفها بالكامل، جراء القصف الجوي الروسي على قرية رسم الفالح جنوب مدينة مسكنة.

وقضى “عبد الله الابراهيم الجراح” و”أحمد العلي المحمود” من قرية سمومة قرب مدينة مسكنة، جراء قصف جوي في منطقة دبسي فرج أمس.

وتم أمس انتشال أكثر من ١٢ جثة لمدنيين، جلهم نساء وأطفال، من تحت الأنقاض، قضوا جراء قصف روسي على قرية الكناوية قبل يومين.

وتتعرض مدينة مسكنة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، ومحيطها بشكل مستمر لقصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية، في محاولة من قوات النظام وميليشياتها الوصول للمدينة والسيطرة عليها، بدعم جوي روسي.