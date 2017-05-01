أسرار (حميميم) مستباحة من قمر صناعي إسرائيلي

كلنا شركاء: علاء عبد الرحمن- عربي21

رصد قمر صناعي إسرائيلي طائرة روسية من طراز “A-50” المخصصة للإنذار المبكر والتحكم رابضة في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية.

ونشر موقع “ديفينس نيوز” صورة للطائرة على مدرج مطار حميميم وقال إن القمر الصناعي التابع لشركة “إيميج سات إنترناشيونال إيروس بي ساتلايت” التقطها بتاريخ 3 من الشهر الجاري..

ويأتي نشر طائرة الاستطلاع الروسية بعد شهر من الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن للنظام السوري على قاعدة الشعيرات قرب حمص بعد الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون والتسبب بمجزرة بحق المدنيين.

وأشار الموقع المتخصص بالأمور العسكرية والتجسسية إلى أن نشر هذه الطائرة يزيد من قدرة روسيا على الدفاع عن كامل المجال الجوي فوق سوريا ضد الطائرات أو الهجمات الصاروخية.

يذكر أن رئيس إدارة العمليات المركزية لهيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي قال أواخر الشهر الماضي إن نشر أنظمة تحكم متعددة المستويات في سوريا سيسمح بالسيطرة على كامل المجال الجوي السوري.

يشار إلى أن الطائرة A-50 هي نسخة مطورة من الطائرات A-50U والتي أنتجتها شركة الطائرات بيريف الروسية للكشف عن التهديدات المحمولة جوا على بعد 650 كيلومترا وكشف الأهداف الأرضية من مدى 300 كيلومتر.

وتستخدم الطائرة كمركز للقيادة والسيطرة جوا وتحمل على متنها 12 عنصرا مقاتلا ولها قدرة على ضرب الأهداف الأرضية والسفن على سطح البحر.