قتيلٌ بهجومٍ استهدف نقاط توزيع المساعدات في مخيم الرقبان

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى أحد عناصر جيش (أحرار العشائر)، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء (9 أيار/مايو)، إثر إطلاق نار على نقطة حماية لجنة توزيع المساعدات الأممية على نازحي مخيم (الرقبان)، والتابعة لجيش (أحرار العشائر).

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش (أحرار العشائر)، محمد عدنان، إنه تم توزيع مساعدات إنسانية من قبل الأمم المتحدة على الأهالي في مخيم (الرقبان) يومي الإثنين والثلاثاء، 8 و9 أيار/مايو الجاري.

وأضاف عدنان في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن التوزيع استهدف بشكل تدريجي أهالي المخيم، فقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه المرة سياسة جديدة في المخيم من خلال توزيع المساعدات على حسب عدد أفراد الأسرة، ففي اليومين الماضيين تم التوزيع على الأسر التي يفوق عددها الـ 8 أفراد، واستهداف التوزيع إلى الآن أكثر من 500 عائلة، أي ما يقارب الـ 5000 فرد وصلته المساعدات إلى الأن، وستتابع الأمم المتحدة التوزيع في قادم الأيام حتى يتم التوزيع على كامل أسر المخيم.

وأكد عدنان أن جيش (أحرار العشائر) يتولى حماية المنطقة وحماية محيط مكان التوزيع، وليس له دور آخر سوى حماية المكان، ويتولى مهام كثيرة في المخيم، ومنها نقل الجرحى والمرضى من المخيم إلى داخل الحدود الأردنية، وأيضاً حماية الأهالي من الخلايا المرتبطة بتنظيم “داعش” والنظام.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لجيش (أحرار العشائر)، إلى أنه في اليوم الأول من عملية التوزيع كانت الأوضاع طبيعية في المخيم وفي مكان التوزيع، نتيجة حماية فصيل جيش (أحرار العشائر) لمكان التوزيع، واليوم أثناء عملية التوزيع تعرض محيط منطقة التوزيع لإطلاق نار من مجموعة مجهولة، ما أدى لإصابة عنصر ومقتل آخر وهو (باسم خالد علي الجاسم).

وأكد عدنان في ختام حديث، أن جيش (أحرار العشائر) في مخيم (الرقبان) هو لحماية الأهالي في المخيم، وأنه سيتابع عمله “ولن يقف في وجهه المنتفعين وأصحاب الغايات الشخصية، ومن يحاول زعزعة الاستقرار في المخيم هم أشخاص معروفون ومرتبطون بأجندات، وما يحدث في المخيم من توزيع للأهالي والفقراء لا يعجب المنتفعين والسارقين، لذلك هم من يحاولوا الوقوف في وجه متطلبات أهالي المخيم وحاجاتهم، وكنا قد لاحظنا أن من يقوم ببث الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي غايته بث الرعب في نفوس أهالي المخيم، وإبعاد المنظمات والأمم المتحدة عن مد يد العون لهم”.

ويذكر أن مخيم (الرقبان) كان قد شهد تفجير عبوة ناسفة مطلع الأسبوع الجاري، أدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.