(الأسايش) تعتقل 11 عضواً من الأمانة العامة في (الوطني الكردي)

رزان العمر: كلنا شركاء

أغلقت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الثلاثاء (9 أيار/مايو)، مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، واعتقلت 13 عضواً من الأمانة.

وقال “كدر الأحمد” مراسل “كلنا شركاء” إن قوات أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي اقتحمت مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في القامشلي، واعتقلت 11 عضوا، وهم: (محسن طاهر- عبد الصمد خلف برو – فتحي كدو – أحمد عجة – نارين متيني – فصلة يوسف – محمود ملا – محمود حج علي – فرهاد تمو – أمين حسام).

كما أغلقت قوات الأسايش مقر الأمانة العامة للمجلس الكائن في حي السياحي في مدينة القامشلي، والذي أعيد فتحه من قبل أعضاء الأمانة العامة للمجلس بعد اعتصام مندد بإغلاقه من قبل الأسايش قبل أيام. حيث تجمع عشراتٌ من مؤيدي وأنصار المجلس الوطني الكردي بعد ظهر يوم الأحد الماضي، أمام مقره الذي أغلقته قوات الأسايش قبل أسبوع بحجة عدم وجود ترخيص له. وأثناء التجمع قام أنصار المجلس بفتح المقر الرئيسي للمجلس في المدينة وبحضور إعلاميٍّ مكثف.