منظمة حقوقية كويتية: النظام السوري أعدم أربعة سوريين أبعدتهم الكويت

كلنا شركاء: رصد

كشفت منظمةٌ حقوقيةٌ كويتية تعمل تحت وصاية الأمم المتحدة، أن النظام السوري أعدم أربعة سوريين أُبعدوا من الأراضي الكويتية، على خلفية قضايا بسيطة، وطالبت بعدم تسفير السوريين والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن أمين عام منظمة (كافي) لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة، حسين الشمالي، قوله إن هناك أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية ويحملون الجنسية السورية تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشمالي أن المبعدين الذين تم إعدامهم “سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة”.

وطالب السلطات الكويتية بـ “إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى”. لافتاً إلى أن “المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها”.

وبيّن الشمالي أن “الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية”.

وأكد أن “السلطات السورية تتخذ إجراءات قانونية تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة”.