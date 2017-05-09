قوات النظام تتقدم على حساب الثوار في البادية السورية

إياس العمر: كلنا شركاء

سيطرت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (9 أيار/مايو)، على منطقة (بابا) الاستراتيجية في البادية السورية، عقب سيطرتها على منطقة (السبع بيار)، خلال حملتها المستمرة على ريف حمص الشرقي منذ أربعة أيام، والتي تزامنت مع حملة مماثلة على ريف السويداء الشرقي.

وقال الناشط محمد العمر، إن قوات النظام سيطرت على منطقة (السبع بيار) أمس الإثنين 8 أيار/مايو، بهدف الضغط على النقاط المتقدمة لكتائب الثوار في البادية السورية.

وأَضاف العمر في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام سيطرت اليوم على منطقة (بابا)، وهي منطقة استراتيجية، بسبب قربها من مطار (السين) العسكري، مشيراً إلى أن سيطرة قوات النظام على المنطقة، يصعّب عملية فك الحصار عن منطقتي (القلمون الشرقي ـ الغوطة الشرقية)، بالإضافة لكون المنطقة تصل الطريق السريع الواصل لمعبر (التنف) الحدودي مع العراق. وأوضح أن عمليات النظام تأتي عقب خسارة تنظيم (داعش) لهذه المناطق مطلع شهر آذار/مارس المنصرم.

وأشار إلى أن الطيران الحربي استهدف اليوم الثلاثاء محيط معبر (التنف) الحدودي بعدد من الغارات، وذلك على الرغم من اتفاق (خفض التصعيد)، ولاسيما أن المنطقة تخضع لسيطرة كتائب الثوار.

وعلى صعيد متصل، استهدف الطيران الحربي مناطق (رجم الدولة ـ شهيب) شرق السويداء اليوم، بالتزامن مع محاولات قوات النظام وميلشيا (الدفاع الوطني) المتمركزة في مطار (خلخلة) العسكري التقدم باتجاه ريف السويداء الشرقي.

وقال الناشط سامي الأحمد، إن قصف الطيران الحربي على ريف السويداء الشرقي أدى لمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة لقصف قوات النظام المدفعي على المنطقة.

وأضاف في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن كتائب الثوار ردت على قوات النظام باستهداف مطار (خلخلة) العسكري على طريق السويداء ـ دمشق براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، بالإضافة لاستهداف غرفة عمليات قوات النظام في محطة (سانا) الحرارية بالمدفعية الثقيلة.

وأكد الأحمد أن عمليات قوات النظام تأتي عقب فشلها في التقدم في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث شنت مجموعة من الهجمات بدعم من ميلشيا (الدفاع الوطني)، وكانت تهدف للسيطرة على تل (صعد) في ريف السويداء الشرقي.

https://www.youtube.com/watch?v=83e_E1PTFbc