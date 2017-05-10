(أهل الأرض) غرفة عملياتٍ جديدةٍ لمحاربة (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت عدة فصائل عسكرية ثورية عاملة في ريف درعا الغربي ومحافظة القنيطرة، الإثنين 8 أيار/مايو، عن تشكيل غرفة عمليات جديدة تحت مسمى (أهل الأرض)، لمحاربة جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم “داعش”، في ريف درعا الغربي.

وبحسب البيان الصادر عن غرفة عمليات (أهل الأرض)، فإنه “نظراً للظروف العصبية التي تمر بها المنطقة الجنوبية، وهي تكالب الدواعش وعصابات الأسد المجرمة، تم بعون الله تعالى تشكيل غرفة عمليات (أهل الأرض)”.

وأشار البيان إلى أن الغرفة تضم ثمانية تشكيلات، وهي (فوج المدفعية ـ تجمع الأحرار ـ لواء العمرين الإسلامي ـ المجلس العسكري في القنيطرة – لواء شهداء القنيطرة ـ فرقة الحق ـ تجمع الشهيد أبو حمزة النعيمي ـ تجمع الهاشمين ـ لواء معاذ بن جبل).

وقال الناشط عبد السلام الجولاني، إن الإعلان عن تشكيل غرفة العمليات تزامن مع إطلاق كتائب الثوار عملية عسكرية ضد مواقع جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا، حيث أسفرت العمليات عن مقتل سبعة من الثوار وهم (زيد أبو حوى ـ محمد سحوم ـ حسام العودات ـ إبراهيم النعيمي ـ عماد شباط ـ راغب الهنداوي ـ خالد البردان ـ عمر نصر).

وأضاف الجولاني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن المعارك في ريف درعا الغربي مازالت مواصلة منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، وذلك عقب تمكن مقاتلي جيش خالد من السيطرة على بلدات (تسيل ـ سحم ـ عدوان ـ جلين) وتلتي (عشترا ـ الجموع) غرب درعا، وقد تم الإعلان في شهر آذار/مارس الماضي عن تشكيل أربع غرف عمليات لكتائب الثوار للتصدي لمقاتلي جيش خالد.