انقطاع المياه عن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين منذ 1122 يوما

كلنا شركاء: الأناضول

قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، إن المياه منقطعة عن سكان مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بسوريا منذ ما يزيد عن ألف ومائة يوم.

وأضافت المجموعة (غير حكومية مقرها لندن)، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، ووصل الأناضول نسخة منه، أن المياه منقطعة عن مخيم درعا الواقع في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه جنوبي البلاد منذ أكثر من 1122 يوما.

ولفتت في نفس السياق إلى أن المياه منقطعة أيضا عن مخيم اليرموك بدمشق منذ 973 يوما.

وأشارت المجموعة إلى أنها وثقت وفاة 195 فلسطينيًا وفلسطينية نتيجة نقص الرعاية الطبية، بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك، دون تفاصيل.

ولفتت إلى أن حصار جيش النظام السوري لمخيم اليرموك يدخل اليوم، يومه الـ1391 على التوالي.

وبحسب تقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف لا يزالون مقيمين بسوريا، 95% منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، مقرها لندن، انطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثيقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.