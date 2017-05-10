﻿الكشف عن مقتل دركي لبناني في سجون النظام السوري

كلنا شركاء: سعد الياس- القدس العربي

بعد سنوات على نفي النظام السوري أي وجود لمعتقلين لبنانيين في سجونه، كشف رئيس جمعية المعتقلين في السجون السورية علي أبو دهن لـ»القدس العربي» عن مقتل المعاون أول في سلك الدرك قيس منذر من ضيعة ضهر الأحمر تحت التعذيب في السجون السورية، مشيراً إلى «أن الدركي تعرّض لضربة قوية على رقبته التي بدا لونها أزرق». وكشف «أن هذا الدركي كان يتواصل في الفترة الاخيرة مع ابنته».

وقال أبو دهن «إننا ننعى هذا الشهيد، وهذا تكذيب للنظام السوري بعدم وجود معتقلين لديه».

وأسف «لعدم حضور أحد من ممثلي الدولة أو الدرك جنازة منذر وهذا معيب جداً».

وأضاف «إذا كان وزير الداخلية لا يعلم فهذه مصيبة والمصيبة الأكبر إذا كان يعلم».