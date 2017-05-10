لقاء مفاجئ يجمع الوفد التركي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب

كلنا شركاء: ترك برس

وصل الوفد التركي المكوّن من رئيس هيئة الأركان العامة “خلوصي أكار”، والمتحدث باسم الرئاسة “إبراهيم كالن”، ورئيس جهاز الاستخبارت “هاكان فيدان”، أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الترتيب للزيارة المزمعة للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” منتصف الشهر الجاري.

واجتمع الوفد فور وصوله إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض “هربرت رايموند ماكماستر” حيث بحثوا الأوضاع في كل من سوريا والعراق.

إلا أنّ اللقاء المفاجئ تم اليوم بين الوفد التركي والرئيس الأمريكي “دونالد ترمب”، إذ أشارت صحيفة ديلي صباح إلى أنّ الطرفين اجتمعا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقدّم الوفدُ التركي للرئيسِ الأمريكي الملف الخاص بالتظيمين الإرهابيين “بي كي كي” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، مطلعا إياه على موقف الحكومة التركية من التنظيمين.