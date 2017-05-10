بالصور.. عقد قران تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

كلنا شركاء: أشرف عبد الحميد- العربية نت

أكد الفنان السوري تيم حسن خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وذلك بعد قصة حب استمرت عدة أشهر لم يعرف بها سوى المقربين منهما.

قناة MBC أكدت الخبر واذاعت النبأ في إحدى نشراتها كما نشرت صورة من عقد القران الذي تم منذ أيام.

تيم الحسن من مواليد 17 فبراير 1976 في مدينة طرطوس السورية وتحديدا في منطقة تدعى الشيخ بدر ثم انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة دمشق عام 1980.

عقد قران تيم الحسن ووفاء الكيلاني

تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002 وأنجب منها ولدان هما ورد وفهد، وفي فبراير 2012 أعلن طلاقه منها.

أما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فهي من مواليد 10 سبتمبر 1972.

درست العلوم السياسية في بنغازي بليبيا وأكملت دراستها العليا في مجال علم النفس.

تزوجت في 25 أغسطس 2008 من طوني ميخائيل أثناء عملهما معا في إيطاليا وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان.

أثناء عقد قران تيم الحسن ووفاء الكيلاني

أنجبت طفلتها الأولى جودي في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009 وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني ريان؛ وفي نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر8 سنوات.