أضخم دفعات التهجير وتاسعها تغادر حي الوعر الحمصي

أسامة أبو زيد : كلنا شركاء

تستعد منذ صباح اليوم الأربعاء (10 أيار/مايو)، الدفعة التاسعة من المهجرين قسراً من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وصرح مكتب تنظيم الخروج داخل حي الوعر أن هذه الدفعة هي الأكبر من حيث الأعداد، كونها الدفعة ما قبل الأخيرة، وأعداد المسجلين باتجاه مدينة جرابلس المتبقي كبير.

وأحصى المكتب في دفعة اليوم، توجه نحو 2500 شخص ضمن 650 عائلة، يضاف لهم نحو 200 آخرين، إلى مخيم زوغرة قرب مدينة جرابلس.

وأشار إلى أنه سيبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً تحرك أول الحافلات من داخل حي الوعر إلى النقطة صفر، ومن المتوقع انتهاء التحضيرات اللوجستية مساء اليوم، لتتحرك القوافل باتجاه مدينة جرابلس سالكةً طريق (حمص- سلمية – أثريا – خناصر – تادف – الباب – جرابلس)، لتصل مع فجر الغد إلى مخيم زوغرة، حيث المستقر الأخير للمهجرين قسراً من حي الوعر.

هذا وقد خرج من حي الوعر 8 دفعات، 6 منها قصدت مدينة جرابلس واثنتان قصدتا ريف إدلب، ليبقى 3 دفعات سينتهي تهجيرها قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، وبذلك يخضع الحي للشرطة العسكرية الروسية، وشرطة النظام المدنية بعد خروج آخر دفعة من ثواره.