اتحاد ثوار حلب يدعو القوى الثورية لاعتزال (أستانة)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن اتحاد ثوار حلب رفضه اتفاق (خفض التوتر)، واعتبره اتفاقاً لتقسيم سوريا وتشريعاً لاحتلالها، داعياً القوى الثورية العسكرية إلى اعتزال أستانة نهائياً.

وأشار بيان لاتحاد ثوار حلب، نشره أمس الثلاثاء 9 أيار/مايو، على حسابه في “فيسبوك”، إلى رفض الاتحاد القاطع “اتفاق التقسيم والذل والعار، ويعده تشريعاً لاحتلال أرضنا السورية من قوى القتل والإجرام الروسي والإيراني والأسدي”.

وأكد دعمه الثوار في موقفهم الرافض لأي اتفاق لا يحقق طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة وإسقاط النظام.

ودعا اتحاد ثوار حلب القوى العسكرية الثورية، إلى إعلان اعتزالها لمسار أستانة نهائياً، كما دعا إلى تكامل الخبرات بين القوى العسكرية والقوى السياسية للثورة المتمثلة بالهيئة العليا للتفاوض.

وطالب الاتحاد من كوادره ومنتسبيه وكل القوى الثورية، وأهالي المناطق المحررة، لأيام غضب عام “تعبيراً لرفضهم لكك مؤامرة تقسيمية تكيدها روسيا وإيران”.

كما دعا “القوى الثورية والسياسية والتنفيذية من ائتلاف وحكومة مؤقتة وهيئة عليا، أن تزيل الالتباس الحاصل في تمثيلها، وترتبط بالأرض التي تقاوم الاحتلال الإيراني والروسي، كما قاومت وتقاوم الاحتلال الأسدي”.