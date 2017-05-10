قدري جميل: منصة موسكو تلقت دعوةً لحضور جولة جنيف القادمة

معاوية مراد: كلنا شركاء

أكد أمين حزب “الإرادة الشعبية”، ورئيس منصة موسكو، قدري جميل، تلقي منصة موسكو دعوة من المبعوث الأممي دي مستورا لحضور الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، المقرر عقدها في 15 نيسان/أبريل الحالي.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها جميل على حسابه في “تويتر”، قال فيها: “‏تلقت منصة موسكو دعوة من السيد ديمستورا مساء اليوم لحضور جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية، من ١٥ أيار إلى ٢٠ أيار”.

وتأتي دعوة دي مستورا بعد يوم من تصريح وليد المعلم وزير خارجية النظام بأنه لا ضرورة لاجتماعات جنيف، وأن ما تم التوصل إليه في أستانة هو بديل عنها.

وكان قد أعلن حزب “الإرادة الشعبية” تأييده لاتفاق (مناطق خفض التوتر)، الذي تم توقيعه في لقاء أستانة الأخير. وقال الحزب في بيان نشره قدري جميل على صفحته في “فيسبوك”، إنه يرى في “الاتفاق خطوة جديدة على طريق تثبيت وقف إطلاق النار، الذي يكتسب أهمية سياسية وميدانية من جهة فتح الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف، والحد من نزيف الدم السوري، ورداً ملموساً على محاولات التقسيم بحكم الأمر الواقع، والظرف الناشئ في ظل الأزمة”.