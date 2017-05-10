قتلى من (الأسايش) خلال محاولتهم اعتقال عنصرٍ سابقٍ في ريف الحسكة

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قُتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة عناصر من قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أمس الثلاثاء 9 أيار/مايو، في اشتباك جرى بين دوريةٍ للأسايش وأحد عناصرها السابقين، خلال محاولتها اعتقاله.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بين أهالي قرية خرب شعير التابعة لبلدة أبو راسين، ودورية الأسايش التي داهمت القرية مساء أمس الثلاثاء.

ونقل الموقع عن مصادر من القرية قولها إن قوات الأسايش داهمت منزل شخص يدعى “رامي”، والذي كان عنصراً سابقاً في قوات الأسايش، وذلك بغية اعتقاله، إلا أنه لم يسلم نفسه بل قاوم الدورية بإطلاق النار عليها.

وأوضحت المصادر أن بعض أقارب “رامي” ساندوه واشتبكوا مع دورية الأسايش في القرية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من الدورية، إضافة إلى شقيق “رامي”، وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو “رامي” لاذ بالفرار، ولم يتم القبض عليه.

والجدير بالذكر أن قرية خرب شعير تقع بين بلدة أبو راسين وبلدة تل تمر في ريف الحسكة، ويقطنها أبناء عشيرة الشرابية العربية.