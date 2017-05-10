الميلشيات الكردية تستنفر عناصرها في مدينة حلب

محمود المصطفى: كلنا شركاء

استنفرت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكرديّة (YPG) عناصرها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وخاصة حي الشيخ مقصود، وطلبت منهم تجهيز أنفسهم خلال مدة ثلاثة أيام اعتباراً من بعد منتصف ليلة الأحد، ليتم نقلهم إلى مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وأفادت مصادر خاصة بأن الميليشيات الكردية تنوي القيام بعملية عسكرية تستهدف مدن وبلدات ريف حلب الغربي، وبأن العملية ستحظى بإسناد جوي روسي، مقابل عدم قيام الأولى بعمليات تصفية عرقية، وعدم تغيير ديمغرافية تلك المناطق.

وجرت خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات في بلدة تل رفعت جمعت ممثلين عن فصيل جيش الثوار المنضوي ضمن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، وممثلين عن الجانب الروسي، وخلُصت الاجتماعات بأن يقوم جيش الثوار بالتمهيد على بلدات ومدن ريف حلب الغربي.

وفي هذه الأثناء، شهدت الأحياء الشرقية لمدينة حلب وحي الشيخ مقصود خلال اليومين الماضيين دعوات وجهها مقاتلو الوحدات الكردية (YPG) للشباب الذكور والإناث للانضمام لتلك الميليشيات بمقابل مادي يقرب من نحو ستين ألف ليرة سورية شهريا، مع تسهيلات للراغبين بالانضمام، غير أن تلك الدعوات لم يتجاوب معها الكثير من سكان تلك الأحياء، الأمر الذي يكشف عن مدى حاجة تلك الميليشيات لمقاتلين لملء الفراغ الذي سيحصل في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وحي الشيخ مقصود.