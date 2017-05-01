(رغدة) تزور مطار كويرس شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

تناقلت صفحات موالية أمس الثلاثاء 9 أيار/مايو، صوراً للمثلة رغدة، مع عناصر لقوات النظام، قالت إنها التقطت خلال زيارة الفنانة لمطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي.

وعلّقت صفحة ‎“قوات درع الامن العسكري” الموالية، على صور رغدة: “الممثلة الوطنية رغدة محمود”، “قامت الممثلة رغدة بزيارة خاصة لحامية مطار كويرس/الكلية الجوية”.

وأشارت الصفحة إلى أن رغدة “جلست ما يقارب 6 ساعات مستمعة لأبطال حامية المطار”. ولم تنس الصفحة شكر رغدة “على هذه اللفتة وعلى كل ما قدمته”.

ومعروف عن الفنانة رغدة دعمها الكبير ودفاعها المستميت عن بشار الأسد ونظامه، والتي ظهرت في عدة تصريحات إعلامية تدافع عن سياسات بشار الأسد.

وكانت قد وعدت في لقاء مع قناة “سي بي سي” المصرية، منتصف عام 2016، بقص شعرها في ساحة “سعد الله الجابري” وسط مدينة حلب، بعد سيطرة قوات النظام عليها.

وظهرت رغدة في عام 2015 وقد ارتدت البدلة العسكرية الخاصة بقوات النظام وهي تمسك سلاح روسي الصنع، وقالت إنها لن تخلعها قبل “تحرير” ريف حلب الشمالي، بينما نشرت صفحات موالية أيضاً صور لها تحت عنوان “رغدة في طريقها إلى حلب، ولن تعود قبل تحرير حريتان من الإرهاب والإرهابيين”.