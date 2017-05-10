د. رياض نعسان آغا: استراتيجية واشنطن سيكون أول عناوينها إنهاء وجود إيران في سوريا

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قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا، إنّ روسيا من خلال مناطق (خفض التصعيد) الذي أقرته في أستانة، تريد الالتفاف على الاستراتيجية الأمريكية التي لم تصدر بعد، وذلك بعد إعلان ترامب عن نيته إقامة مناطق آمنة شمال سوريا وجنوبها.

وأوضح آغا أنّ هذه الفكرة (المناطق الآمنة) تركية وليست روسية وهي مطلب سوري بالأساس، وأوقفها أوباما طيلة فترة حكمه.

واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا، في حوارٍ مع قناة الحدث أن الخطوة الروسية جاءت استباقية، قبل أن ينفذ ترامب أفكاره حول المناطق الآمنة، والتي يمكن أن يخرج الروس والإيرانيون منها صفر اليدين، ولذلك تحفظّ عليها الأمريكيون الذين يعلمون أنها خطوة تعترض الاستراتيجية الأمريكية القادمة.

في المقابل، أكّد نعسان آغا أن استراتيجية الولايات المتحدة القادمة، سيكون أول عناوينها هو إنهاء وجود إيران في كلٍ من سوريا والعراق ولبنان.