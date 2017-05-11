صحيفة أمريكية: تركيا توحّد الآلاف من السوريين العرب من أجل عملية الرقة

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ادّعى ضباط أمريكان في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأنّ تركيا وحّدت الآلاف من الجنود السوريين العرب من أجل عملية الرقة.

وبحسب المصادر العسكرية الأمريكية، فإن تركيا حسب ادّعاءاتها تحاول توحيد الجنود العرب للحيلولة دون مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة.

وذكر الضبّاط للصحيفة عدم توقعهم في أن تؤدي الوحدات التي تُجهّز من قبل تركيا أيّ دور في عملية الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا، يشكّل القسم الأكبر من القوات الديمقراطية، المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن “محمد المصري” القائد في قوات فيلق الشام المدعومة من قبل تركيا، كان قد صرّح في وقت سابق: “لا يمكنهم إنهاء الحرب من دوننا، ولو كان بمقدور القوات الديمقراطية أخذ الرقة، لكانوا أخذوها إلى الآن”.