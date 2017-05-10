مصرع خمسةٍ من عناصر الميليشيات الفلسطينية في غوطة دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قال مصدرٌ حقوقيٌّ اليوم الأربعاء، إن خمسةً من عناصر الميليشيات الفلسطينية المقاتلة بجانب قوات النظام لقوا مصرعهم في غوطة دمشق الشرقية، خلال اشتباكاتٍ مع كتائب الثوار.

وأوضحت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن العناصر الخمسة ينتمون لميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، وبينهم ضابط في الميليشيا، مشيرةً إلى أنهم لقوا مصرعهم باشتباكاتٍ اندلعت على جبهة بلدة “بيت نايم” في الغوطة الشرقية.

وأورد المصدر أسماء القتلى الخمسة وهم: الملازم ” عامر عودة “، “حمزة أيمن حسين”، ” أحمد أنس درويش”، ” ياسر عمار أحمد “، و” أحمد عيسى المصري”.

وبحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد ارتفع عدد قتلى هذه الميليشيا الموالية إلى 209 قتلى من الشبان الفلسطينيين الذين يجندهم جيش التحرير للقتال بجانب قوات النظام.

ولم يشر المصدر إلى تاريخٍ دقيقٍ لمقتل العناصر الخمسة، فيما أعلن “جيش الإسلام” أمس الثلاثاء عن سقوط قتلى -لم يحدد عددهم- بكمين لمقاتليه على جبهة “بيت نايم” في الغوطة الشرقية، كما بثّ مكتبه الإعلامي صوراً لبعض الجثث.