الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار للتبليغ عن (الجولاني)

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أميركي كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عن القائد العسكري لـ “هيئة تحرير الشام”، وقائد جبهة النصرة سابقاً “أبو محمد الجولاني”.

ونشر الحساب الرسمي لفريق التواصل في الخارجية الأمريكية بياناً قال فيه إن “محمد الجولاني المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني، هو قيادي في التنظيم الإرهابي (جبهة النصرة) المرتبط بالقاعدة”، مضيفاً أن الأخيرة شنت العديد من “الهجمات الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، مستهدفةً عادةً المدنيين”.

وأضاف البيان “تعرض الحكومة الأمريكية مكافأةً مقابل معلوماتٍ عن الجولاني تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي”، مشدداً على أن السرية التامة مكفولة وإعادة التوطين في بعض الحالات متوفر.

وحول طريقة التبليغ، قال البيان إن من يريد الإدلاء بأي معلومة يمكنه التواصل مع أي سفارة أو قنصلية للولايات المتحدة، أو إرسال رسالة عبر بريدٍ الكتروني نشره البيان.

ونشر موقع “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأمريكية، معلومات عن الجولاني تتحدث عن مسيرته منذ إعلان “البيعة” لتنظيم “القاعدة” وزعيمه أيمن الظواهري، في نيسان 2013، مرورا بإعلان فك الارتباط وتغيير المسمى إلى “فتح الشام”.

واتهم المصدر الجولاني بالقيام بقيادة “هجمات إرهابية” استهدفت المدنيين في سوريا، منها اختطاف 300 مدني كردي، وإطلاق سراحهم فيما بعد، والإعلان عن مذبحة بحق 20 من سكان قرية “قلب لوزه” في محافظة إدلب.