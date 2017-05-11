امتحانات دير الزور على (واتسآب)

معاوية مراد: كلنا شركاء

قررت وزارة تربية النظام إرسال أسئلة امتحانات الأحياء الشرقية بدير الزور -التي يحاصرها تنظيم داعش- بواسطة تطبيق واتسآب.

ونقلت مواقع موالية عن خليل العبيد مدير تربية دير الزور: تم أخذ الموافقة من قبل وزارة التربية من أجل إرسال الأسئلة الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي في الأحياء الشرقية المحاصرة من قبل تنظيم الدولة الاسلامية عبر برنامج واتسأب، وذلك لاستحالة عملية إرسالها لتلك المناطق.

أما الأحياء التي سيتم ارسال الأسئلة إليها عبر تطبيق التراسل الفوري فهي (هرابش وقرية الجفرة والطحطوح) المحاصرة، وأن عدد الطلاب المسجلين من تلك الأحياء للامتحان الذي سيبدأ في الرابع عشرة من أيار الجاري فهو 118 طالباً وطالبة.

وفيما يخص الأحياء التي يسيطر عليها النظام فيتم إرسال الأسئلة إليها بالمروحيات، حسب العبيد الذي أضاف أن الأسئلة الامتحانية تصل إلى مديرية التربية في الأحياء الغربية لدير الزور عبر الإسقاطات المروحية، حيث أنها ممكنة هناك، ومنه سيتم إرسالها إلى الأحياء الشرقية المحاصرة عبر البرنامج للجنة الإمتحانية.