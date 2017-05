كلنا شركاء: شبكة أبو نواف

هناك العديد من الأشخاص الموهوبين الذين لم يعترف بهم مجتمعهم والعالم أثناء حياتهم على الرغم من قدراتهم المميزة؛ لكن بعد وفاتهم أصبحوا من المشاهير الذين يتباهى الأشخاص باقتناء أعمالهم أو معرفتهم بها. وهنا نعرض بعض هؤلاء الأشخاص.

المشاهير الذين لم يعرفهم العالم إلا بعد موتهم

العالم ألفريد فيغنر (من نوفمبر 1880 حتى نوفمبر 1930)

حصل العالم الألماني والجيولوجي “ألفريد فيغنر” على درجة في علم الفلك من جامعة برلين، وكان هدفه إجراء تجارب واكتشاف العديد من الحقائق حول الانجراف المستمر للقارات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. نشر “ألفريد” نظرياته أثناء حياته؛ لكن بسبب عدم وجود دليل ملموس لم يعترف به أحد، إلا أن بعد وفاته وجد الفيزيائي “جون توزو ويلسون” أدلة جوهرية تثبت أن نظريات “ألفريد فيغنر” صحيحة.

العالم غاليليو غاليلي (من فبراير 1564 حتى يناير 1642)

كان العالم “غاليليو غاليلي” عالم ورياضي في القرن السادس عشر، وقد قام ببناء أول تليسكوب لدراسة النجوم والكواكب المرئية من الأرض، وكان أول من اكتشف البقع الشمسية وحفر القمر والعديد من الأجرام السماوية الأخرى في الفضاء الخارجي المعروفة اليوم. ولكن في العصر الذي عاش فيه كانت الناس تسترشد بمعتقدات دينية فقط، كانت نظرياته تعتبر معارضة صريحة لجميع النصوص الدينية.

فينسنت فان غوخ (من مارس 1853 حتى يوليو 1890)

كان ” فنسنت فان جوخ ” خجول ومنعزل في طفولته، ولم يحصل على فرصة لعرض موهبته كرسام أثناء حياته. ففي أواخر العشرينات من عمره اكتشف حبه للرسم وحاول إظهار معنى الحياة من خلال فنه؛ لكنه لم يتمكن من نشر هذا الفن مما جعله يعاني من الاكتئاب والصرع الأمر الذي أدى في النهاية إلى وفاته. بعد وفاته تم اكتشاف حوالي 2000 قطعه فنية من أعماله والتي تقدر قيمتها اليوم بالملايين.

الكاتب فرانس كافكا (من يوليو 1883 حتى يونيو 1924)

يعتبر الكاتب الألماني “فرانس كافكا” واحد من أكثر الكتاب تأثيرًا في القرن العشرين؛ لكنه لم يكن موجود للاستمتاع بهذه الشهرة. فحين عرض “فرانس” أعماله على الناشرون تم رفضها ولم يأخذه أحد على محمل الجد؛ حيث كان يتناول موضوع الوجودية والتي كان يُعتقد أنها ثورية في وقته. قبل وفاته أوصى “فرانس” أحد أصدقائه بحرق جميع أعماله بعد وفاته؛ لكن قام صديقه بنشر كل أعماله ليشتهر في كل العالم.

الشاعرة إيميلي ديكنسون (من ديسمبر 1830 حتى مايو 1886)

تعتبر الشاعرة إيميلي ديكنسون أيضًا من المشاهير حاليًا، حيث تعتبر أعمالها من بين أفضل الأعمال الأدبية للإناث. وخلال حياتها كان “إيميلي” شخص خجول وإنطوائي، وعلى الرغم من أن 8 قصائد من قصائدها نشرت عندما كانت على قيد الحياة إلا أنه يُقال انها أبقت حوالي 1800 قصيدة مخبأة من الناس عمدًا؛ لأنها كانت توصف فيهم رؤيتها الخاصة عن الموت والوفيات والطبيعة. وبعد وفاتها قامت شقيقتها “لافينيا” بتحرير هذه القصائد ونشرتها.

عالم النباتات غريغور يوهان مندل (من يوليو 1822 حتى يناير 1884)

يعتبر “غريغور يوهان مندل” هو مؤسس علم الوراثة الحديث، حيث قدم العديد من التجارب التي أجراها على نبات البازلاء ولاحظ الأنماط المشتركة في العديد من الهياكل في النباتات. هذا الاكتشاف الثوري لم يفهمه أغلب الناس في ذلك الوقت مما جعله يتخلى عن عمله باعتباره عديم الجدوى؛ لكن في بداية القرن العشرين تم اكتشاف أهمية علم الوراثة واليوم نظرياته يُشار إليها بقوانين علم الوراثة المندلية.

المؤلف هنري ديفد ثورو (من يوليو 1817 حتى مايو 1862)

“هنري ديفيد ثورو” هو مؤلف أمريكي وفيلسوف ومؤرخ، ومن أشهر أعماله كتاب “والدن” وكتاب “العصيان المدني”. خلال حياته نشر مفهوم تزامن الحياة البسيطة مع الطبيعة وكون الحياة الطبيعية هي الأفضل؛ لكن في هذا الوقت لم يفهم أحد مفاهيمه وكتاباته، والتي كانت تحتوي على الكثير من الرمزية والمفاهيم الخفية لذا تم تجاهلها. وقد قام بكتابة حوالي 900 كتاب منهم اثنان فقط تم نشرهما أثناء حياته، ولا يزال يُشاع عنه أنه فوضوي بسبب فكرته عن الحكم؛ لكن على الرغم من ذلك فأعماله أثرت بشكل كبير على أفكار المهاتما غاندي.

الممثل هيث ليدجر (من أبريل 1979 حتى يناير 2008)

كان “هيث ليدجر” الممثلين المشهورين؛ لكن دوره قبل الأخير كشخصية الجوكر في فيلم “فارس الظلام” حولته إلى ظاهرة. توفي الممثل الأسترالي عندما كان يبلغ من العمر 28 عام بسبب جرعة زائدة من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية قبل عرض الفيلم، وقد أشاد النقاد بأدائه في الفيلم. وعلى الرغم من أنه تم ترشيحه مرة واحدة للحصول على جائزة الأوسكار، إلا أنه فاز بالجائزة بعد وفاته عن دوره في الفيلم والذي يُعتبر من أفضل الأدوار في تاريخ هوليوود.

الناقد إدغار آلان بو (من يناير 1809 حتى أكتوبر 1849)

“إدغار آلان بو” هو كاتب وشاعر أمريكي، وهو مشهور بكتاباته الرومانسية التي تركز على الغموض؛ لكنه لم يكن معترف به في عصره. وقد كان أول من كتب قصة بوليسية روائية قصيرة، وهو من قدم شخصية المحقق دوبين التي استوحى منها “آرثر كونان دويل” شخصية شيرلوك هولمز. وقد نشرت معظم كتاباته بينما كان لا يزال على قيد الحياة، لكنه لم يحصل على المال الكافي لإعالة نفسه.

الكاتب هنري دارجر (من أبريل 1892 حتى أبريل 1973)

أيضًا من المشاهير في عالم الأدب هو الكاتب “هنري دارجر” والذي كان يعتبر شخص معاق ذهنيًا في عصره، وقد عاش حياة منعزلة بمنزله في شيكاغو. ولكن بعد وفاته عام 1973، اعترف الناس بفنه وكتاباته. واليوم فإن تكلفة مخطوطة واحدة من 15145 صفحة تعرض بسعر أكثر من 80000 دولار (حوالي 300000 ريال سعودي)، ويعتبر عمله الشهير The Story of the Vivian Girls بالإضافة لعدة مئات من الرسومات واللوحات المائية من كنوز الفن والأدب.