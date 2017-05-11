بعد 6 أشهر من المصالحة… مساعداتٌ أمميةٌ تدخل كناكر بريف دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

دخلت أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، قافلة مساعدات قدمتها الأمم المتحدة إلى بلدة كناكر بريف دمشق، بعد قرابة 6 أشهر على المصالحة التي عقدها ثوار البلدة مع النظام، حيث غادر العشرات منهم متوجهين نحو الشمال السوري.

وقال الهلال الأحمر السوري على صفحته في “فيسبوك”، إن الهلال وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوصلا 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى منطقة كناكر.

واحتوت الشاحنات – بحسب بيان الهلال الأحمر – على 5 آلاف سلة غذائية ومواد غير غذائية، ومواد مياه لـ 25000 شخص في المنطقة.

ونشرت “شبكة كناكر الإخبارية” على “فيسبوك” صوراً للشاحنات وهي تدخل البلدة. وقالت الشبكة “بعد مرور ستة أشهر من مصالحة البلدة، تم دخول كمية من المساعدات المدعومة من منظمة الصليب الاحمر”.

وفي 14 كانون الأول من العام الماضي، توصل ثوار كناكر لاتفاق مصالحة مع النظام، يقضي بتسوية أوضاع المطلوبين وتهجير من يرفض التسوية إلى محافظة إدلب.