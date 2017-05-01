حقيقة تسجيلٍ صوتيٍ مسيءٍ للاجئين السوريين منسوب لـ (هند الحريري)

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

كشفت قناة “المستقبل” اللبنانية، حقيقة تسجيل صوتي يحمل إساءة للاجئين السوريين في لبنان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تداوله على أنّه يعود لـ “هند الحريري”، ابنة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”.

وكان العديد من المتابعين قد شددوا أنّه مفبرك، وفي مقدمتهم مدير مؤسسة لايف الحقوقية، المحامي نبيل الحلبي، الذي قال عبر صفحته الخاصة في “فيسبوك”: “هذا المقطع الصوتي لا يعود إلى السيدة هند ابنة الشهيد الذي تآمر على قتله أعداء الشعب السوري، وليس من صفات هذه العائلة الكريمة شتم اللاجئين، بل مد يد العون لهم وحمل قضيتهم في المحافل الدولية”.

من جهته، أوضح تلفزيون “المستقبل” خلال نشرته المسائية، أنّ الصوت يعود لـ “سمارة” وهي شابة لبنانية تعرف عن نفسها بأنّها “سمارة الحريري”.

وأجرى “المستقبل” اتصالاً مع “سمارة”، قالت فيه: “كل الناس تعرفني سمارا رفيق الحريري، وهذا ليس صوت الشيخة هند الحريري، أنا لا أعرف الشيخة هند، هذا صوتي أنا”.

وأشارت القناة، إلى أن فشل من يريدون استهداف سعد الحريري ابن رفيق الحريري سياسياً، دفعهم لاستهدافه “بشكل رخيص” عبر فبركة فيديوهات وتسجيلات لأفراد عائلة رفيق الحريري، ولأشقاء سعد الحريري.