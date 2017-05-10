انشق عن الثوار قبل أشهر… أسر عنصرٍ لقوات النظام في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أسر لواء (المعتصم) التابع للجبهة الجنوبية، أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، عنصراً من قوات النظام، كان قد انشق عن كتائب الثوار قبل أشهر، وفر من نقاط الرباط في بلدة (النعيمة) باتجاه مواقع قوات النظام في مدينة درعا.

وقال الناشط أحمد المصري، إن حاجزاً للثوار في بلدة النعيمة تابع للواء (المعتصم)، تمكن من إلقاء القبض على (غسان الكور)، وهو أحد عناصر جيش (اليرموك) السابقين، وقد فر باتجاه مواقع قوات النظام بصحبة عنصر آخر يدعى (ربيع الرفاعي).

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن (الكور) اعترف بأنه قد تم تجنيده في صفوف قوات النظام عن طريق طالبة جامعة تدعى (علاء الكور)، والتي تقوم بربط الشبان بقائد في ميلشيا (الدفاع الوطني)، ليقوم (الكور) بدوره بالتنسيق مع مسؤول الميلشيا، والفرار باتجاه مواقع قوات النظام مع العنصر الآخر، بسلاحه الخفيف.

وأشار المصري إلى أن (الكور) تم تجنيده في كتيبة البانوراما/285 للمدفعية في درعا المحطة، وأن حاجزاً للثوار وجد بحوزته إجازة موقعة من قائد الكتيبة، وأكد أن العنصر الثاني وهو (ربيع الرفاعي)، انشق عن قوات النظام قبل فترة، وذلك عقب اعتقاله في مجمع (آفاق)، وهو أخطر السجون السرية لقوات النظام في مدينة درعا.

ونشر الثوار صوراً للعنصر الأسير خلال فترة خدمة في كتيبة المدفعية/285، والتي تعتبر من أخطر القطع العسكرية لقوات النظام في محافظة درعا، ويتهما الثوار بالوقوف خلف معظم عمليات القصف التي تطال الأحياء المحررة من درعا وريفيها الغربي والشرقي.