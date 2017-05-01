قيس الخزعلي: ماضون بمشروع البدر الشيعي وليس الهلال الشيعي

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

صرّح زعيم مليشيا (عصائب أهل الحق) في العراق، قيس الخزعلي، بمساعي الميليشيات الشيعية للسيطرة على العراق وسوريا، وإقامة ما سماه “البدر الشيعي وليس الهلال الشيعي”.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها “الخزعلي” في إحدى المناسبات، وانتشر تسجيلات مصورة من هذه الكلمة أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، على موقع التواصل الاجتماعي، قال فيه، إنه بظهور “صاحب الزمان”، وهو الإمام الثاني عشر الغائب عند الشيعة، فإن قواتهم ستكون قد اكتملت بالحرس الثوري في إيران، وحزب الله اللبناني، وأنصار الله (جماعة الحوثي) في اليمن، وعصائب أهل الحق وإخوانهم في سوريا والعراق، وفق تعبيره.

وأضاف “سنصل إلى الحدود، وإخواننا في سوريا سيصلون للحدود، وإن كانوا يقولون هلال شيعي، لا بدر شيعي إن شاء الله”، على حد قوله.

وتُعد مليشيا (عصائب أهل الحق) المدعومة من إيران، إحدى أبرز ميليشيات ضمن الحشد الشعبي في العراق.

وكان قد قال الخزعلي في تصريحات سابقة، إن معركة السيطرة الموصل “ستكون انتقاماً وثأراً من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد”.