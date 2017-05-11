غاراتٌ روسيةٌ تقتل نسوةً في (اللاطوم) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضت 5 نسوة، في حصيلة أولية، وأصيب مدنيون آخرون بجروح، أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، جراء غاراتٍ جويةٍ مكثفةٍ استهدفت قرية اللاطوم في ريف حمص الشرقي، بالتزامن مع إعلان قوات النظام تقدمها في المنطقة وسيطرتها على نقاطٍ جديدةٍ.

وقال “أسامة أبو زيد”، مراسل (كلنا شركاء)، إن الطيران الحربي الروسي، شنّ أمس غارات مكثفة على منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، مستهدفةً كلاً من الضاحك والكسارة والسد واللاطوم، ما تسبب بمقتل 5 نسوة في قرية اللاطوم.

وأشار إلى أن ما تم توثيقه من أسماء الضحايا في قرية اللاطوم، هنّ (زوجة محمد الخليف الداغر، ثلاث فتيات بنات محمد الخليف الداغر، ابنة عبد الداغر)، في حين لا يزال العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وأوضح مراسلنا أن منطقة السخنة تعدّ من أهم مواقع تنظيم “داعش” في الريف الشرقي لحمص، ويحاول النظام والروس السيطرة عليها بعد إعلانهما معركة مشتركة للسيطرة على المنطقة، والتي تحوي عدداً كبيراً من النازحين من مناطق الريف الشرقي.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للنظام “سانا” أمس، سيطرة قوات النظام وميليشياته على ثلاث نقاط جنوب وغرب قريتي هبرة الغربية ورسم حميدة، وقتل عدد من عناصر “داعش” في ريف حمص الشرقي.