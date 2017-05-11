أسلحةٌ أمريكيةٌ تصل الميليشيات الكردية في ريف الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

وصلت أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، أسلحةٌ أمريكيةٌ للميليشيات الكردية في مدينة المالكية بريف الحسكة، بعد إصدار الرئيس الأمريكي ترمب قراراً بتزويد الميليشيات الكردية التي تقاتل تنظيم “داعش” في سوريا بالسلاح.

وقال “كدر أحمد”، مراسل (كلنا شركاء)، إن شحنة محملة بأسلحة ثقيلة ومضادات للدروع ودبابات متطورة، وصلت أمس مدينة المالكية/ديريك.

وأشار مراسلنا إلى أن هذه الشحنة تعتبر الدفعة الأولى من الشحنات التي وعد بها الرئيس الأمريكي ترمب لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، العقيد جون دوريان، مساء أمس الأربعاء، إن الأسلحة التي ستقدم إلى تنظيم “بي كا كا/ ب ي د” في سوريا، لن يتم استرجاعها بعد القضاء على تنظيم “داعش”.

وجاء ذلك في تصريحات لـ “دوريان”، لصحفيين، أوضح خلالها أن “قسماً من الأسلحة التي ستقدم موجودة في سوريا، والقسم الآخر ربما قد تم البدء في إرساله بشكل سريع، وأن قرار ترامب بتزويد “ب ي د” بالسلاح، كان تفويضاً (بالبدء بالتسليم)”، مشيراً إلى أن نوع وكمية الأسلحة التي ستقدم، سيتم تحديدها بحسب المهام الموكلة لتنظيم “ب ي د”.

وحذّرت تركيا الولايات المتحدة من أن قرار تسليح الميليشيات الكردية التي تحارب تنظيم “داعش” في سوريا قد يفضي إلى الإضرار بواشنطن، واتهمت حليفتها في حلف شمال الأطلسي بالانحياز للإرهابيين، بحسب وكالة “رويترز”.

ومن جهتها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون موافقة البيت الأبيض على تزويد تنظيم “ب ي د” الإرهابي بالسلاح، “يخدم مشروع تقسيم سوريا ويقوي المنظمات الإرهابية”. وفق بيان صدر عن جماعة الإخوان أمس، نشرته وكالة “الأناضول” التركية.