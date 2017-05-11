النظام يعتقل ضباطاً سرقوا طعام عناصر قواته

صفوان أحمد: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ موالية، أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، أن النظام ألقى القبض على ضباطٍ في صفوف قواته، امتهنوا سرقة الطعام المخصص لعناصر قواته، وبيعها.

وانتشرت على صفحات موالية عدة، “فضيحة بيع مخصصات طعام الجيش إلى أحد التجار”، و”تورط عدد من الضباط وصف الضباط” بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تعود إلى منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث تم تقديم شكوى لوزارة الدفاع التابعة للنظام، حول سرقة مخصصات طعام وغذاء ومعلبات عناصر قوات النظام في درعا وريفها، والقطع المتمركزة على خطوط التماس.

وأضافت بأن وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً بالموضوع، ومن ثم أرسلت عدة دفعات من المعلبات لسد ثغرة نقص الطعام، ليتم توزيعها بشكل مباشر على عناصر قوات النظام، إلا أن دفعة المعلبات لم تصل، وللمرة الثانية على التوالي تتم سرقتها، ونقلها بسيارات مدنية إلى محافظة السويداء، وتخزينها في أحد المستودعات العائدة لأحد تجار المحافظة.

وأوضحت المصادر الموالية أنه تم كشف عملية السرقة من قبل عناصر قوات النظام الاحتياط، والذين أبلغوا “ضابط نزيه”، على حد قولهم، والذي بدوره خاطب “الجهات المختصة”، التي ألقت القبض على عدد كبير من المسؤولين عن هذه الشحنة، والذين ثبت الجرم عليهم حتى الآن هم:

1- الرائد علي توفيق صارم، حماة/مصياف

2- المساعد سليم حسن نوفل، السويداء/صلخد

3- المساعد ربيع عبد الكريم الأعور، السويداء/سهوة الخضر

وأكد موالون علّقوا على الخبر، ان هؤلاء ليسوا إلا أكباش فداء لضباط أكبر منهم، وأن صفوف قوات النظام مليئة بمثلهم، حيث قال أحدهم: “بكونو هدول الضباط كبش فداء للأكبر منن”، وأضاف آخر “في منن كتييير هدول”، وقال آخر “هدول ولاشي ع عبرت غيرن”.