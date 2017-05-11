(جيش الإسلام): سنفتح الطريق لمرور البضائع إلى قطاع الغوطة الأوسط

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكد جيش الإسلام أنه سيفتح الطريق ويسهل إيصال البضائع للقطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، والقادمة من معبر الوافدين.

وأفاد بيان لجيش الإسلام، نشره أمس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه بعد الاطلاع على تأكيد إدارة التجارة والاقتصاد في الغوطة الشرقية على ضرورة إيصال البضاع المدخلة من معبر الوافدين إلى بلدات الغوطة الشرقية كافة، وبعد دخول أول دفعة من هذه البضائع، أعلن في جيش الإسلام استعداده لتقديم كافة التسهيلات لإيصال البضائع إلى القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية.

وأردف “سنفتح الطريق الواصل إلى بلدات الغوطة من مسرابا إلى حمورية لسيارات نقل البضائع لتمكين التجار من شراء البضائع ونقلها إلى القطاع الأوسط”.

وأشار إلى أن الطريق مفتوح مسبقاً أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني والحالات الإنسانية. مؤكداً استعداده لتقديم كل ما يلزم لتخفيف معانة أهالي الغوطة الشرقية في جميع مدنها وبلداتها.

ومن جانبه، أصدر مجلس أهالي مدينة دوما بياناً شكر فيه جيش الإسلام على مبادرته لفتح الطرق أمام أهالي الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى إزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الغوطة الشرقية، ويساعد على تنشيط العوامل التجارية والاقتصادية والزراعية.