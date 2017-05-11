انشقاقاتٌ في صفوف الميليشيات الكردية على خلفية اعتقال نساء

رزان العمر: كلنا شركاء

انشق العناصر العرب من حاجز العبوش التابع للميليشيات الكردية في ريف الحسكة، أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية (تل شعير) التي يقطنها عرب، خلال اليومين الماضيين.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك” بأن العناصر العرب من حاجز العبوش التابع للمليشيات الكردية، على طريق تل تمر – أبو راسين في ريف الحسكة، انشقوا رداً على اعتقال النساء ومداهمة المنازل في قرية (تل شعير) أمس، من قبل قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وأشار ناشطو “اتحاد شباب الحسكة” بأن والد أحد عناصر ميليشيا الأسايش، قتل الشاب المصاب “عبد الكريم التركي”، داخل مستشفى رأس العين، عقب اندلاع اشتباكات بين الأسايش وأهالي قرية تل شعير قرب أبو راسين، حيث كان العناصر يلاحقون “رامي” شقيق “عبد الكريم” بعد فراره من التنجيد الإجباري، حيث تم تصفية “رامي” بعد ساعات قليلة من الاشتباكات في مزرعة فارس الحلو.

كما توفي والد “رامي” و”عبد الكريم” بعد إصابته بنوبة قلبية على خلفية مقتل ولديه، وأصيبت امرأة من العائلة بجروح، جراء إطلاق الأسايش النار عليها، كما جرّفت الميليشيات الكردية منزلهم في قرية تل شعير، وما زالت تفرض حصاراً على القرية.

ونشر المصدر صورة لجثة “رامي التركي”، الذي أصيب بجروح في الاشتباكات مع الأسايش، وتم تصفيته والتمثيل بجثته في تل شعير.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من مقتل ثلاثة عناصر من الأسايش في الاشتباكات مع أهالي قرية تل شعير، أثناء محاولتهم اعتقال “رامي” أمس الأول.