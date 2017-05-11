مقتل 7 عناصر من (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

لقي سبعة عناصر من جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) مصرعهم، مساء أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، جراء انفجار عبوةٍ ناسفةٍ بسيارتهم، بالمقربة من بلدة تسيل غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تُقل عناصر لجيش خالد على طريق الرجم بالمقربة من بلدة تسيل، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن العملية جاءت عقب مقتل أحد عناصر جيش خالد داخل بلدة تسيل يوم الثلاثاء الماضي بظروف غامضة.

وأكد أن مقتل عناصر جيش خالد أتى بعد يومين من تجدد الاشتباكات غرب درعا، مع كتائب الثوار، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية من الثوار خلال اليومين الماضيين، وإصابة القائد العسكري لفرقة فلوجة حوران (سليمان قداح) بجروح متوسطة، خلال الاشتباكات مع جيش خالد بالمقربة من بلدة جلين غرب درعا.

وأشار الديري إلى أن كتائب الثوار استهدفت مواقع جيش خالد في كل من (تل عشترا ـ جلين) براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وعلى صعيد آخر، قال الناشط هاني العمري، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لفرقة (شباب السنة) على طريق كحيل ـ صيدا شرق درعا، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الفرقة ويدعى (محمد الرفاعي)، وإصابة آخر.

وأضاف العمري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت شرق بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط، بالمقربة من نقاط قوات النظام، أدت لمقتل الطفل (نسيم عياش)، في حين اغتال مجهولون الشاب (جمعة الشعباني) وسط البلدة بإطلاق النار المباشر عليه.