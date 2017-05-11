(داعش) يدعّم خطوط التماس مع (تحرير الشام) غربي مخيم اليرموك

عبادة الشامي: كلنا شركاء

يعمل تنظيم “داعش” منذ أيام على تدعيم مناطق التماس مع هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، في خطوة توضح مدى توتر التنظيم من عملية الإخلاء التي ستبدأ في الأسابيع القادمة ضمن اتفاق (المدن الأربع).

وقال “مطر إسماعيل”، من تجمع (ربيع ثورة) العامل جنوبي دمشق، إن التنظيم منذ ثلاثة أيام وحتى اليوم يدعّم خطوط الاشتباك الواقعة بينه وبين هيئة تحرير الشام، وذلك بفك أبواب محلات المنطقة المصنوعة من الصاج ووضعها على طول الشوارع التي تفصلهم عن الهيئة.

وأضاف مطر في حديث لـ (كلنا شركاء)، “بدل رفعهم لساتر قماشي يضعون هذه الألواح المعدنية ثم يدعمونها بخزانات مليئة بالتراب”. وتابع “على ما يبدو إنهم يجهزون أنفسهم في حال استلم النظام منطقة سيطرة تحرير الشام بعد إخلائها”

وفي 27 نيسان الماضي شنّ التنظيم هجوماً عنيفاً على مواقع سيطرة الهيئة، نجم عنه خسائر فادحة في صفوفه، نتيجة المقاومة الضارية لمقاتلي (تحرير الشام).

ولفت إسماعيل إلى أن المناوشات لا تزال مستمرة بين الطرفين. مشيراً إلى قنص مقاتل تابع للهيئة يوم الثلاثاء الماضي على يد أحد قناصي التنظيم.

ويتخوف تنظيم “داعش” – في حال آلت إدارة المنطقة غربي المخيم إلى النظام والميليشيات الفلسطينية بعد إخلاء مقاتلي الهيئة – من نقطتين استراتيجيتين، الأولى محور شارع لوبيا الذي يقنص كامل المخيم، والثانية محور جامع الوسيم الذي يعتبر نقطة حماية للشارع.