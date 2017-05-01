النظام يواصل إحراق الأرضي الزراعية شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

تستمر قوات النظام، لليوم الثالث على التوالي، بإحراق المحاصيل الزراعية في محيط مدينة خربة غزالة شرق درعا، بهدف كشف مواقع كتائب الثوار جنوب المدينة، عقب الاشتباكات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، على خلفية افتتاح النظام لمعبر تجاري مع مناطق الثوار منتصف الأسبوع الماضي.

وقال الناشط محمد الحريري، إن قوات النظام المتمركزة في الفوج 157/إزرع، استهدفت شمال بلدة الغارية الغربية براجمات الصواريخ مساء أمس الأربعاء 10 أيار/مايو، ما أدى لاحتراق أكثر من 750 دونماً من القمح، وأشار إلى أن إجمالي المساحة المحروقة خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز 5 آلاف دونم.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قصف قوات النظام على المناطق المحررة لم يتوقف على الرغم من اتفاق (تخفيض التصعيد) الموقع نهاية الأسبوع الماضي في (أستانة)، حيث استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أمس بلدتي علما وإبطع بريف درعا.

كما واصلت قوات النظام وميلشيا الدفاع الوطني تصعيدها في ريف السويداء الشرقي، فاستهدفت أمس بلدات (أشهب ـ رجم البقر ـ تلول سلمان)، في حين أعلن (جيش أحرار العشائر) عن استهداف مطار (خلخلة العسكري) شمال السويداء بالمدفعية الثقيلة، رداً على استهداف قوات النظام لقرى في ريف السويداء، بحسب بيان الجيش.