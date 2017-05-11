رقيبٌ أول في قبضة ثوار حي تشرين الدمشقي

عبادة الشامي: كلنا شركاء

نفذت كتائب الثوار في حي تشرين الدمشقيّ كميناً تسبب بمقتل مجموعة من عناصر النظام وأسر قائدهم.

وأعلن جيش الإسلام أمس الخميس، أن مقاتليه في الحي أسروا “صف ضابط” برتبة رقيب أول كان قائد القوات المقتحمة على جبهة تشرين وقتل معظم العناصر المقتحمة.

وقال “الجيش” في بيان مقتضب على معرفاته الرسمية “حاولت قوة التقدم على جبهة حي تشرين ليستدرجها المجاهدون الى حقل ألغام أعد مسبقا وتم الإجهاز على الجنود وأسر قائدهم”.

وقال مصدر ميداني من المنطقة لـ (كلنا شركاء) إن اليوم كان هادئا نسبياً في حيي القابون وتشرين عدا عن العملية النوعية التي نفذها الثوار، وأفاد “أبو يوسف الدمشقي” بحدوث قصفٍ متقطعٍّ بقذائف الهاون على المنطقة.

وتابع الدمشقي: لا جديد حتى الآن بالنسبة للمفاوضات في حي القابون التي انتهت في الأيام الماضية.