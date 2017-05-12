تركيا تستعد لافتتاح أكبر قريةٍ للأيتام السوريين

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كشفت مصادر تركية أن هيئة الإغاثة الخيرية التركية، تستعد الأسبوع القادم، لافتتاح قرية مخصصة لإيواء الأطفال الأيتام من المتضررين من الحرب في سوريا، وذلك في منطقة ريحانلي في محافظة هاطاي، جنوب تركيا.

ومن المخطط أن تستقبل القرية 990 طفلاً، بحسب صحيفة “دايلي صباح” التركية، وذلك في مبانيها ومنشآتها الممتدة على مساحة مئة فدان، في المدينة الحدودية مع سوريا.

وقال مدير قطاع دعم الأيتام في الهيئة التركية، إن المشروع يهدف لتلبية احتياجات الأطفال السوريين، بما في ذلك الإيواء والملبس والمطعم، والرعاية الصحية، والإصلاح والدعم النفسي، في بيئة أشبه ببيئة المنزل.

وأضاف أن 250 طفلاً سيقيمون في القرية في المرحلة الأولى، على أن تزداد أعداد المقيمين تدريجياً حتى تصل السعة الاستيعابية الكاملة. وقال: “الحرب السورية كانت الأقسى على الأطفال الأيتام، لذلك شعرنا بالحاجة بيناء هذا المركز”.

وأضاف أيضاً: “ستكون القرية أكبر مركز لإيواء الأطفال الذين يتمتهم الحرب في العالم. الأطفال هنا فقدوا آباءهم في الحرب. وهم بحاجة إلى الرعاية”.

وبالإضافة إلى المساهمة القطرية في المشروع، قدمت مؤسسات مجتمع مدني من ماليزيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا، وبولندا وبريطانيا، مساعدات مالية لتمويل المشروع الذي كلف في المجمل 80 مليون ليرة تركية أي ما يقارب 22.2 مليون دولار.