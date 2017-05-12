في ذكرى قتله لـ (مصطفى بدر الدين)… حسن نصر الله: فككنا جميع مواقعنا على الحدود مع سوريا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

ادّعى الأمين العام لحزب الله اللبناني “حسن نصر الله” إن ميليشيات حزبه فككت كل المواقع العسكرية الخاصة بها على الجانب السوري للحدود السورية اللبنانية، مبرراً بأن “المهمة أنجزت”.

جاء ذلك في كلمةً ألقاها حسن نصر الله اليوم الخميس، في ذكرى مقتل القائد الأبرز للحزب في سوريا، مصطفى بدر الدين، والذي أكدت تحقيقات صحفية ضلوع نصر الله ذاته والحرس الثوري الإيراني في مقتله، على خلفية استخدام بدر الدين في جرائم أوكلت إليه من قبل الحزب، ولوحق على إثرها دولياً.

وقال الأمين العام للحزب في كلمته “إننا فككنا وسنفكك كل المواقع العسكرية التابعة للمقاومة على الحدود من الجهة اللبنانية مع سوريا ونستطيع ان نقول ان المهمة انجزت بخصوص السلسلة الشرقية”، مستدركاً في الوقت نفسه “سنحافظ على تواجد تنسيقي وكخط امامي لمنع اختراق اي مسلح للحدود اللبنانية”.

في المقابل، أكد نصر الله أن ميليشياته مستمرة بالتواجد في العمق السوريّ، قائلاً إن “أخوة السيد ذوالفقار سيواصلون في سوريا صمودهم وعملهم”، وأضاف “لكن اي وقف إطلاق نار توافق عليه القيادة السورية نحن نوافق عليه”.

وكان حزب الله قد أعلن مقتل بدر الدين في 13 مايو/أيار 2016 إثر تعرض مكان إقامته قرب مطار دمشق الدولي للقصف، وهو يعد أرفع مسؤول عسكري لحزب الله في سوريا. واتهم حزب الله حينها من سماهم “الجماعات التكفيرية” بقتل بدر الدين، وقال إن الانفجار الذي أدى إلى مقتله ناجم عن قصف مدفعي.

إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، اتهم قادة في حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن مقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، مشيرا إلى أن ما نشر عن ظروف مقتله تؤكد أنه قتل بيد قادته. الأمر الذي أكدته قناة العربية في تحقيقٍ صحفيّ، مشيرةً إلى تورط الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالتنسيق مع نصر الله في مقتل القائد الأبرز للحزب.