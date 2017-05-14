المحامي ادوار حشوة: استفتحوا تستفيدوا

المحامي ادوار حشوة: كلنا شركاء

استفتحت بالامس فقرات الآية ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 .

قادني هذا الاستفتاح الى البحث عن مفهوم الروح القدس في القرآن الكريم.

تبين لي ان عبارة (الروح القدس ) وردت في القرآن في نحو عشرين آية ولكن اختلف الفقهاء في تفسير معناها الامام البيضاوي فسر العبارة المذكورة في سور’ البقرة بانها تعني عدة معاني وقال ( الروح القدس هو جبريل وهو روح عيسى ابن مريم وهو الانجيل وهو الاسم الاعظم الذي كان عيسى به يحيي الموتى ).

اما الطبري فيرى انه ( سر عظيم لا يمكن ادراك كنهه ولا معرفة ماهيته ) وقال ( ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي) سورة الاسراء-17-18 معنى ذلك ان الروح القدس صفة او طبيعة تفوق ادراك العقل البشري .

في القرآن الكريم لم يرد ذكر الروح القدس لغير عيسى ابن مريم ولم ينزلها على غيره من الانبياء والرسل .

في آيات الروح القدس .

( تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم ) -القدر97

( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) النبا-78

(تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) المعارج-70

( ونزل به الروح الامين على قلبك ) الشعراء -26

(قل نزله روح القدس من ربك بالحق )-النحل 16

في هذه ايات اجمع البيضاوي والطبري والجلالان والكشاف والرازي على ان الروح في هذه الآيات هو جبريل .

الآيات التالية

( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) سورة الحج – 15

( ثم سواه ونفخ فيه من روحه)- السجدة -32

عن هذه الآيات فسر الجلالان ان معناها (اجريت فيه من روحي فصار حياً )

وهذا يعني انه في هذه الايات الروح ليست جبريل بل قوة الهية من الذات العليا

الآيات التالية

( وينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء) -النحل 16

( ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي )- الاسراء -11

( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء)- غافر 40

( اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه )- المجادلة -58

في هذه ألايات فسر المفسرون انها تعني الوحي الالهي.

الايات التالية الروح القدس في ولادة المسيح

( وآتيناةة عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس 9-البقرة-87

( وكلمته القاها الى مريم وروح منه) – النساء 171

( اذ ايدناك بروح القدس )- المائدة 5-110

(فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً)- مريم-19

(والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 9 الانبياء 21

( ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )- التحريم 66

عن هذه الآيات المفسرون قالوا ان الروح هنا هو جبريل مما يدل على ان المفسرين اختلفوا في امر الروح فهو جبريل او ملاك عظيم او جند من الملائكة او نسمة او نور او الوحي او النبوة او القرآن او ا الانجيل وهو كائن عظيم واعظم من الملائكة.!

استفنتحوا تستفيدوا