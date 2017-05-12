الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعاً مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

وليد غانم: كلنا شركاء

عقدت الحكومة السورية المؤقتةً اجتماعاً الأربعاء، في ممثليتها بمدينة غازي عنتاب التركية، لمناقشة خطوات واستراتيجية دعمها.

وكان الاجتماع بحضور كل من رئيس الحكومة السورية المؤقتة “جواد أبو حطب” وممثلين عن الاتحاد الأوربي، وأعضاء من الائتلاف الوطني السوري، ووحدة تنسيق الدعم وبمشاركة من منظمات المجتمع المدني.

وأكد “أبو حطب” أثناء الاجتماع، على بناء مؤسسات الدولة السورية من خلال استكمال المديريات الفرعية والتخصصية في كافة القطاعات والوزارات، وتمكين الشعب السوري على الصمود والبقاء على الأرض السورية، وتخفيف معاناته ومشكلاته، وحمايته وذلك من خلال تقديم العون والمساعدة له.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه يجب تعزيز العلاقات الخارجية مع الدول والجهات الداعمة للشعب السوري من منظمات وهيئات ومؤسسات وأفراد.

الى ذلك، أشار الأمين العام للحكومة السورية المؤقتة الى آلية العمل مع الشركاء في تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية.

من جانبهم، أثنى ممثلو الاتحاد الأوربي على الأعمال التي قدمتها الحكومة السورية المؤقتة ضمن إمكانياتها المتواضعة، وذلك من خلال الاستماع لمجموعة من الملفات التي عرضتها الحكومة السورية المؤقتة كالصحة والتعليم والزراعة والإدارة المحلية، ووعدت باجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة.