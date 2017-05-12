صفقة تبادل لـ (جيش الإسلام) جنوبي دمشق: 4 معتقلات مقابل عميلٍ للنظام وزوجته

عبادة الشامي: كلنا شركاء

قال جيش الإسلام ومصادر صحفية إن عملية تبادل معتقلين بين الجيش و قوات النظام جرت بعد ظهر أمسٍ الخميس جنوبي العاصمة دمشق بوساطة من وجهاء من بلدة يلدا.

وقال الناشط “مطر إسماعيل” من تجمع ربيع ثورة لـ (كلنا شركاء) إن العملية أدت لإطلاق سراح 4 معتقلات في سجون النظام مقابل تسليم أحد العملاء للجبهة الشعبية – القيادة العامة (التي يقودها أحمد جبريل).

وقال جيش الإسلام عبر معرفاته الرسمية إن تحرير النسوة جرى “مقابل الإفراج عن عميلين (رجل وزوجته) للعصابات الأسدية”، أُلقي القبض عليهما في وقت سابق.

وتابع إن “صفقة تبادل الأسرى جرت بعد ظهر اليوم (الخميس) عبر حاجز (ببيلا- سيدي مقداد) المؤدي إلى العاصمة، وتضمنت الصفقة الإفراج عن عميلين لعصابات الأسد مقابل تحرير 4 نساء معتقلات، بالإضافة إلى تحرير رجلين آخرين سيخرجون خلال الأيام القادمة، وكان المعتقلون المحرّرون قد اعتُقِلوا قبل أشهر بتهم تتعلق بالتعامل مع الثوار في المنطقة”.

وقال بيانٌ صادرٌ عن “الجيش” إن 3 من النساء المحررات من أبناء بلدة يلدا قد مضى على اعتقالهنّ أربعة أشهر، فيما مضى على اعتقال الأسيرة المحرّرة الرابعة قرابة العام.

ولفت تجمع “ربيع ثورة” خلال تغطيته للعملية إلى إن العميل (الجاسوس) الذي أطلقه جيش الإسلام “يتبع للميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام، حيث ألقى عناصر من الجيش القبض عليه منذ سنة ونصف وهو يقوم بإدخال سيرومات مسمّمة وكواتم مسدسات إلى المنطقة، وكانت زوجته تساعده في ذلك”.