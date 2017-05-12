الدفعة الثانية من مهجري (برزة) الدمشقي تستعد للمغادرة

محمد كساح: كلنا شركاء

تستعدّ الدفعة الثانية من مهجّري حي برزة الدمشقي للمغادرة اليوم الجمعة إلى الشمال السوري، بعد تأجيلها لأيام بسبب إخلال النظام بأحد بنود الاتفاق والذي ينص على إطلاق سراح العديد من المعتقلين.

وقال عدنان الدمشقي، مدير المكتب الإعلامي للحي إن التحضيرات النهائية لخروج الدفعة الثانية بدأت صباح اليوم، متضمنةً 300 شخصٍ مع عائلاتهم.

بدوره، قال عضو المجلس المحلي لحي برزة “أبو بهاء” لـ (كلنا شركاء) إن النظام أخلّ ببند الإفراج عن عدد من المعتقلين بينهم نساء كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم عقب خروج الدفعة الأولى.

وأضاف اليوم الجمعة سيتم جلب 6 باصات لاستكمال نقل 40 عنصرا من عناصر كتيبة شهداء جبل الزاوية وهم من أصول إدلبية ويقيمون في حي تشرين منذ سنوات.

وتابع “هؤلاء الـ40 عنصرا آثروا عدم الرحيل في الدفعة الأولى ريثما يتم لم شملهم مع عائلاتهم المقيمة في دمشق ليسافروا سوياً”، و أردف بالقول “يتوقع أن يكون عدد من سيرحل الجمعة 250 إلى300 شخصا ويمثلون الـ 40 عنصرا مع عائلاتهم”.

وحول توقيت مغادرة الدفعة الثانية قال المصدر “الخميس عاد النظام ليتعهد بإطلاق سراح عدد من المعتقلين يوم السبت وبناء على ذلك فلجنة التفاوض تتوقع أن تكون الدفعة التالية يوم الأحد”.