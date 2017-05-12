مصرع ضابطين بهجومٍ لـ (داعش) على خطّ إمداد النظام إلى حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام اليوم الجمعة، ضابطين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم أول، لقيا مصرعهما بجانب أربعة عناصر آخرين على الأقل، بهجومٍ لتنظيم “داعش” على طريق (إثريا – خناصر) خطّ إمداد قوات النظام الوحيد إلى مدينة حلب.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن تنظيم “داعش” هاجم فجر اليوم رتلاً لقوات النظام كان متوجهاً من حماة إلى حلب، عبر طريق خناصر، واندلعت اشتباكاتٌ استمرت لساعاتٍ بين الطرفين، قُطع خلالها الطريق الوحيد إلى حلب، فيما أعلنت وسائل إعلام النظام صباح اليوم إعادة فتح الطريق المؤدي إلى المدينة.

مصادر موالية أكدت بدورها مصرع كلٍّ من الرائد عبد الله محمد الأحمد من مدينة السلمية، والملازم أول المجند شادي محمود الذي ينحدر من طرطوس، إضافةً إلى الرقيب أول المتطوع باسل يوسف من حمص، والمجند أسعد سعيد من ريف حلب، والمجند أحمد زريق من بلدة رأس البسيط في ريف اللاذقية.

وكشفت المصادر الموالية عن إصابة 22 عنصراً آخرين جراء الاشتباكات مع تنظيم “داعش”، مشيرةً إلى أن اثنين منهم بحالةٍ خطرةٍ.

وجاء هذا الهجوم من قبل تنظيم “داعش” على خطّ إمداد قوات النظام إلى حلب، مع حشودٍ عسكريةٍ للأخير في ريف حلب الشرقي، وسط أنباء عن استعدادها لشنّ هجومٍ جديدٍ على مواقع سيطرة التنظيم في بلدة مسكنة ومحيطها، آخر مواقع التنظيم في ذلك الريف.