أردوغان يقدّم البطاقات التركية لأيقونة حلب بانا وعائلتها بعد حصولهم على الجنسية

كلنا شركاء: ترك برس

حصلت الطفلة بانا العابد مع عائلتها، من مدينة حلب السورية، على الجنسية التركيةـ بعد لجوئها بـ 5 أشهر إلى تركيا.

وقدّم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بنفسه البطاقات الشخصية لـ بانا العابد وعائلتها، بمناسبة حصولهم على الجنسية التركية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفلة بانا العابد، كانت قد أحدثت ضجة إعلامية كبرى، من خلال مناشدتها لقادات دول عدة، من بينها تركيا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف إيصال معاناة سكان حلب وسط الحصار إلى المجتمع الدولي.

وجدير بالذكر أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش، كان قد ردّ على تغريدة للطفلة بانا، ناشدته فيها، أكد لها حينئذ بأنّ حكومته ستعمل ما بوسعها لإخلاء الأحياء المحاصرة، وإنقاذ سكان حلب المحاصرين، بمن فيهم هي وعائلتها.