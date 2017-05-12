مصرع قياديٍّ في ميلشيات الشبيحة وإصابة 3 مراسلين حربيين في حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أكدت مصادر مواليةٍ للنظام اليوم الجمعة، مصرع القيادي البارز في ميليشيات الشبيحة “محمود ونّوس”، برفقة اثنين من عناصره، وإصابة ثلاثة مراسلين حربيين لوسائل إعلامٍ تابعةٍ للنظام في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت المصادر إن تنظيم “داعش” استهدف المجموعة بصاروخٍ حراريٍّ أودى بحياة ونوس الذي كان يقود كتيبة الرشاشات في مركز الدفاع الوطني (الشبيحة) بحمص، وهو من قرية المخرم الفوقاني في ريف حمص، وأيضاً لقي اثنين من عناصره مصرعهما في ذات الضربة.

وكانت السيارة المستهدفة تقل طاقماً إعلامياً من المراسلين الحربيين، وهم مراسل قناة شامنا الموالية في حمص سومر السلامة، ومراسل قناة العالم الإيرانية سعدالله خليل، ومصور قناة المنار اللبنانية مرهف منصور.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاستهداف كان في منطقة جبال الشومرية قرب مدينة تدمر، حيث تحاول قوات النظام التقدم هناك.

وكان تنظيم “داعش” شنّ فجر اليوم هجوماً على رتلٍ عسكريٍّ كان متجها إلى مدينة حلب عبر طريق خناصر الوحيد المؤدي إلى المدينة، وأسفر الهجوم عن مصرع ضابطين وأربعة عناصر من جنود النظام وإصابة 22 آخرين في حصيلةٍ أوليةٍ.