بعد لقائه ترامب… لافروف: نرحب بأي مساهمة أمريكية لتخفيف التوتر في سوريا

كلنا شركاء: رصد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران سيبحثون تفاصيل محددة لعمل مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، مشيراً إلى ترحيب بلاده بأية مساهمة أمريكية في تطبيق هذا المنهج.

وقال لافروف في مؤتمرٍ صحفيّ في ولاية ألاسكا الأمريكية إن “خبراء من روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، سيعقدون لقاء بعد 10 أو 12 يوما، سيبحثون خلاله معايير محددة لعمل تلك المناطق، بما في ذلك الأشرطة الآمنة حولها ونقاط المراقبة والمعابر”.

وجاءت تصريحات لافروف الذي يزور الولايات المتحدة، عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ريكس تيلرسون.

وذكر لافروف أيضا أن الدول الضامنة تجري اتصالات مع دول أخرى يمكنها إرسال مراقبيها إلى مناطقة تخفيف التصعيد في سوريا.

وأوضح، “نحن نجري الآن اتصالات مع المشاركين المحتملين في هذه العملية. وآمل بأن نستطيع بعد وقت معين مناقشة ذلك بشكل مفصل أكثر مع شركائنا”.

في ذات السياق، أشار لافروف إلى أنه لم يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون إرسال مراقبين أمريكيين إلى مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وأضاف، “نحن لم نناقش ذلك. وقلنا فقط إننا سنرحب بأية مساهمة أمريكية في تطبيق هذا المنهج، علما بأن دونالد ترامب بالذات تحدث عن ضرورة إقامة مثل هذه المناطق الآمنة، حيث سيتمكن السكان من التنفس بحرية”.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه أجرى لقاء وصفه بالـ “جيد جدا جداً” مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيراً إلى أنه “يتوجب على الجميع العمل لوقف العنف في سوريا”.

وأضاف ترامب “يجب على روسيا تحتوي نظام الأسد وإيران ووكلاء إيران”.