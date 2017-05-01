جريمة قتلٍ في جرمانا… شبيحٌ يقتل شبيحاً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشفت مصادر محلية في مدينة جرمانا بريف دمشق أن أحد عناصر ميليشيا (الدفاع الوطني) أو (الشبيحة) لقي مصرعه على يد زميلين له، في جريمة ما تزال ملابساتها ومرتكبيها غير معروفين.

وقالت شبكة أخبار جـرمانـا الموالية للنظام أمس الخميس، إن جريمة قتل غامضة قد طالت أحد عناصر الدفاع الوطني في المدينة ليلة الأربعاء، حيث وجدت جثته في مكان شبه مهجور على أطراف حي كرم صمادي.

ونقلت الشـبكة عن رئيس النيابة في المدينة القاضي غسان بكار، قوله إن جريمة القتل قد حدثت في تمام الساعة الواحدة والنصف من ليلة الخميس في مكان شبه مهجور في حي كرم صمادي، وأن المغدور ( ر. م ) قد اصيب بطلقات متعددة في الجسم وقد أسعف مفارقاً الحياة إلى مشفى الراضي بالمدينة.

وتفيد معلومات التحقيق الاولية ان مرتكبي الجريمة هم شابان مجهولان حتى اللحظة، يرتدي أحدهما الزي العسكري بينما يرتدي الآخر لباساً مدنياً.