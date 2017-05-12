(قسد): سنسلم إدارة الطبقة لمجلسٍ مدني

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة (12 أيار/مايو)، أنها ستسلم إدارة مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، إلى مجلس مدني، إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها، بعد تأمينها بشكل كامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات العمليات.

وجاء ذلك في بيان نشرته الميليشيات السوم، أعلنت فيه أيضاً أن مؤسسة سد الفرات هي “مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء”.

وكانت ميليشيات سوريا الديمقراطية أعلنت الأربعاء الماضي، عن فرض سيطرتها على كامل مدينة الطبقة، وإنهاء وجود تنظيم “داعش” في المدينة الأهم بريف الرقة.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” بأن عدّة مجازر راح ضحيتها أكثر من 30 مدنياً تحت الانقاض في الحيين الثاني والثالث في مدينة الطبقة، جراء استهداف طيران التحالف لعدة أبنية سكنية خلال المعارك قبل عدة أيام، مؤكدين أن نسبة دمار الأبنية السكنية في الحي الأول تجاوزت الـ 50 في المئة.

وأشاروا إلى ‏سيطرة الميلشيات الكردية اليوم الجمعة، على مزارع (الرشيد – الرافقة – الجلاء – ميسلون) شمال مدينة الرقة.