ستولتنبرغ: الناتو لن يشارك في الاشتباكات الدائرة بسوريا والعراق

أعرب أمين عام حلف شمال الاطلسي في المقابل عن أمله في التوصّل إلى قرار حول انضمام الحلف فعلياً إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي

كلنا شركاء: أورن أيدمير- الأناضول

أكّد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أنّ الحلف لن يشارك في الاشتباكات المسلحة الجارية في سوريا والعراق.

وأعرب ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أمله في أن تتوصّل دول الناتو خلال القمة المنتظرة ببروكسل في 25 مايو/ أيار الجاري،

إلى قرار حول انضمام الحلف فعلياً إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف من العاصمة الألمانية برلين: “حتّى وإن اتخذنا قرارا بخصوص الانضمام الفعلي إلى التحالف الدولي في حربه ضدّ داعش، فإننا لن نتخلّى عن وظيفتنا الأساسية، ولن ننخرط في الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق”.

وأضاف أنّ الدول الأعضاء في الحلف سيناقشون خلال القمة المقبلة كيفية تبنّي كل دولة في الناتو أدواراً فعّالة في الحرب ضدّ داعش، مشيراً إلى استمرار دعمهم للتحالف الدولي عبر طائرات “أواكس” المتخصصة بمراقبة تحركات عناصر التنظيم الإرهابي.

وعن فحوى حديثه مع المستشارة الألمانية، قال ستولتنبرغ إنه تباحث مع ميركل حول التحضيرات الجارية لقمة الناتو المنتظرة، إضافة إلى مسألة زيادة دول الأعضاء حجم الإنفاق الدفاعي.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، خلال المؤتمر نفسه، إنّ زعماء دول الناتو سيناقشون في القمة المقبلة حجم الدعم الذي سيقدّمه الحلف للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.