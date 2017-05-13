واشنطن لتركيا.. وحدات حماية الشعب لن تبقى في الرقة

وفي كلمة للصحفيين في لندن حيث يقوم بزيارة رسمية، قال يلدريم إن قرار واشنطن مد الفصائل الكردية السورية بالأسلحة في المعركة ضد داعش في سوريا سيضر بالعلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. حسب ما نقلت رويترز.

وذكر أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة السكانية في المنطقة لن تتغير نتيجة لذلك وهو مصدر قلق أساسي لتركيا.