واشنطن لتركيا.. وحدات حماية الشعب لن تبقى في الرقة

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قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لن تبقى في المنطقة بعد عملية تحرير مدينة الرقة في سوريا.
وفي كلمة للصحفيين في لندن حيث يقوم بزيارة رسمية، قال يلدريم إن قرار واشنطن مد الفصائل الكردية السورية بالأسلحة في المعركة ضد داعش في سوريا سيضر بالعلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. حسب ما نقلت رويترز.
وذكر أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة السكانية في المنطقة لن تتغير نتيجة لذلك وهو مصدر قلق أساسي لتركيا.
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